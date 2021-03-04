Андрій Рибак розповів про те, чи був секс на проєкті «Холостячка»

Він той, хто розбив серце Ксенії Мішиної за крок до фіналу, — учасник проєкту «Холостячка», комік і ведучий Андрій Рибак. Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили дізнатися, чи був секс на проєкті і чи справді Ксенія Мішина та Олександр Елерт — закохана пара. Подробиці в матеріалі.

За умовами експерименту Андрій Рибак перебував у темній кімнаті, щоб ніщо не відвертало його уваги од відповідей на запитання. На руку коміку ведучі проєкту одягли спеціальний чутливий браслет, який фіксуватиме зміни пульсу. Все для того, щоб точно бути впевненими у правдивості слів Андрія.

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І перше та найбільш пікантне запитання: чи був секс на проєкті «Холостячка»? Але на це чоловік просто розсміявся.

«Якщо говорити про учасників проєкту, то, наскільки я знаю, сексу на проєкті не було», — зізнався комік.

Однак, за його словами, це просто припущення. Андрій Рибак не виключає такої можливості. До слова, пульс чоловіка при цьому пришвидшився. Хоча, хто знає, можливо, це тому, що ведучий тільки-но налагодив стосунки зі своєю дівчиною — Аліною — тією самою, заради якої і залишив проєкт.

До речі, пара досі разом. Хоча ходять чутки, що їхні стосунки почалися задовго до участі Андрія в романтичному проєкті. До того ж кажуть, що саме Аліна відправила свого бойфренда на реаліті заради піару. Однак сам комік заперечує подібні чутки:

«Аліна не була моєю дівчиною до проєкту. Хоча між нами були симпатії, почуття. Але стосунків між нами не було. Тому вона не могла мене відправити на шоу. Вона й сама про це дізналася за невеликий проміжок часу», — говорить Андрій Рибак.

До речі, після того, як Андрій залишив проєкт і про Аліну дізналася вся країна, на дівчину посипалися негативні коментарі, а деякі хейтери навіть погрожували. Однак сам чоловік вважає це перебільшенням. За його словами, він нікому не дозволить ображати свою дівчину.

А що скаже комік на чутки про те, що стосунки між Ксенією Мішиною та його колегою по проєкту Олександром Еллертом — добре спланований піар-хід? Однак Рибак упевнений: почуття справжні. Більш того, за його словами, Олександр Еллерт дуже змінився після проєкту: перестав вживати алкоголь і навіть почав медитувати.

Ну, а як прокоментує Андрій Рибак чутки про те, що в нього був роман з Олею Поляковою? А також чому він хотів кинутися під машину? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Андрій Рибак розповів про те, чи був секс на проєкті «Холостячка» Ведучі Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили дізнатися чи був секс на проєкті Холостячка і чи дійсно Ксенія Мішина та Олександр Елерт - закохана пара.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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