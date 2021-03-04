Андрей Рыбак рассказал о том, был ли секс на проекте «Холостячка»

Он тот, кто разбил сердце Ксении Мишиной в шаге от финала, ― участник проекта «Холостячка», комик и ведущий Андрей Рыбак. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили разузнать, был ли секс на проекте и действительно ли Ксения Мишина и Александр Элерт ― влюбленная пара. Подробности в материале.

По условиям эксперимента Андрей Рыбак будет находиться в темной комнате, чтобы ничего не отвлекало его от ответов на вопросы. На руку комику ведущие проекта надели специальный чувствительный браслет, который будет фиксировать изменения пульса. Все для того, чтобы точно быть уверенным в том, что Андрей говорит правду.

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И первый и самый пикантный вопрос: был ли секс на проекте «Холостячка»? Но на это мужчина просто рассмеялся.

«Если говорить об участниках проекта, то, насколько я знаю, секса на проекте не было», — признался комик.

Однако, по его словам, это просто догадки. Рыбак не исключает такой возможности. К слову, пульс мужчины при этом участился. Хотя, кто знает, возможно, это потому, что Андрей только наладил отношения со своей девушкой — Алиной — той самой, ради которой и покинул проект.

Кстати, пара до сих пор вместе. Хотя ходят слухи, что их отношения начались еще до участия Андрея в романтическом проекте. К тому же говорят, что именно Алина отправила своего бойфренда на реалити ради пиара. Однако сам комик отрицает подобные слухи:

«Алина не была моей девушкой до проекта. Хотя между нами были симпатии, чувства. Но отношений между нами не было. Поэтому она не могла меня отправить на шоу. Она и сама об этом узнала за небольшой промежуток времени», — говорит Андрей Рыбак.

Кстати, после того, как Андрей покинул проект и об Алине узнала вся страна, на девушку посыпались негативные комментарии, а некоторые хейтеры даже угрожали. Однако сам мужчина считает это преувеличением. По его словам, он никому не разрешит обижать свою девушку.

А что скажет комик на слухи о том, что отношения между Ксенией Мишиной и его коллегой по проекту Александром Эллертом ― хорошо спланированный пиар-ход? Однако сам ведущий уверен: чувства настоящие. Более того, по его словам, Александр Эллерт очень изменился после проекта: перестал пить и даже начал медитировать.

Ну, а как прокомментирует Андрей Рыбак слухи о том, что у него был роман с Олей Поляковой? А также почему он хотел броситься под машину? Смотрите все подробности в видео!

Video: Андрей Рыбак рассказал о том, был ли секс на проекте «Холостячка» . Ведущие Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили разузнать был ли секс на проекте Холостячка и действительно ли Ксения Мишина и Александр Элерт ― влюбленная пара.

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