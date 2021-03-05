6 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, какие тайны о себе раскрыл Алексей Тригубенко, а также что прячет в своей сумке Анита Луценко? Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 марта 2021 года вы узнаете:

Какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время?

С какими сложностями пришлось справиться Ким Бейсингер на пути к славе?

Какие тайны о себе раскроет Алексей Тригубенко в откровенном интервью?

Что прячет в своей сумке Анита Луценко?

Как создавался новый проект «Импров Лайв Шоу»?

Кто из звезд украинского и мирового шоу-бизнеса стал разлучницей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.03.2021: какие тайны о себе раскрыл Алексей Тригубенко, а также что прячет в своей сумке Анита Луценко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.03.2021: какие тайны о себе раскрыл Алексей Тригубенко, а также что прячет в своей сумке Анита Луценко

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