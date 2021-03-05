«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.03.2021
05.03.2021
6 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, какие тайны о себе раскрыл Алексей Тригубенко, а также что прячет в своей сумке Анита Луценко? Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 марта 2021 года вы узнаете:
- Какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время?
- С какими сложностями пришлось справиться Ким Бейсингер на пути к славе?
- Какие тайны о себе раскроет Алексей Тригубенко в откровенном интервью?
- Что прячет в своей сумке Анита Луценко?
- Как создавался новый проект «Импров Лайв Шоу»?
- Кто из звезд украинского и мирового шоу-бизнеса стал разлучницей?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.03.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.03.2021
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