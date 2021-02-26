27 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night». Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 27 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

Які секрети про Тамерлана і Олену Омаргалієву розкажуть їхні діти?

Як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night»?

Хто з селебріті і навіщо любить набивати собі татуювання?

Як Андрій Рибак прокоментує найпоширеніші чутки про себе?

Які перешкоди довелося подолати Катрін Деньов, щоб досягти слави?

Хто із зірок розпалив справжню війну за дітей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 27.02.2021: як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу Dizel Night

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 27.02.2021: як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу Dizel Night

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