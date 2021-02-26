«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021
26.02.2021
27 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night». Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 27 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які секрети про Тамерлана і Олену Омаргалієву розкажуть їхні діти?
- Як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night»?
- Хто з селебріті і навіщо любить набивати собі татуювання?
- Як Андрій Рибак прокоментує найпоширеніші чутки про себе?
- Які перешкоди довелося подолати Катрін Деньов, щоб досягти слави?
- Хто із зірок розпалив справжню війну за дітей?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021
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