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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021

26.02.2021

27 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night». Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 27 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які секрети про Тамерлана і Олену Омаргалієву розкажуть їхні діти?
  • Як проходять зйомки нового гумористичного шоу «Dizel Night»?
  • Хто з селебріті і навіщо любить набивати собі татуювання?
  • Як Андрій Рибак прокоментує найпоширеніші чутки про себе?
  • Які перешкоди довелося подолати Катрін Деньов, щоб досягти слави?
  • Хто із зірок розпалив справжню війну за дітей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 27.02.2021: як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу Dizel Night

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 27.02.2021: як прокоментує чутки про себе Андрій Рибак, а також як проходять зйомки нового гумористичного шоу Dizel Night

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