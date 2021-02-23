Він не боїться говорити про особисте життя, а про його зради колишнім ходять цілі легенди. Віктор Павлік! Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили особисто дізнатися, чи досі співак є героєм-коханцем, а чи нові стосунки перетворили його на ідеального сім’янина. Подробиці в матеріалі.

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В ексклюзивному інтерв’ю Віктор Павлік говорив багато про що. Так, наприклад, співак зізнався, що в минулому зловживав алкоголем.

«Так, це одна з моїх згубних звичок. Але мені один мій знайомий порадив звернутися до одного професора. Той мені сказав, що якщо я хочу жити, мені потрібно кидати пити. І я кинув», — каже співак.

А чи вважає Віктор зраду згубною звичкою? І як він прокоментує чутки про те, що в нього було близько ста жінок. Однак сам співак тільки розсміявся на це.

«Яке щастя! (сміється. — прим. ред.). Ну які сто жінок, ви про що? Хоча одна жінка циганської національності напророкувала мені п’ять дружин».

Але нинішня кохана Віктора Павліка — Катерина — тільки четверта офіційна дружина. Невже співак не збирається зупинятися на досягнутому? Однак Віктор зізнався, що хоч раніше й міг зустрічатися та фліртувати з дівчатами, усіх своїх дружин дуже кохав. Хоча секс із іншими жінками під час шлюбу не вважає зрадою. Проте артист зізнається, що став мудрішим і зраджувати не планує.

Хочете дізнатися, чому Віктор Павлік вважає себе поганим батьком? А також чи піднімав він руку на когось зі своїх дружин? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Чи правда, що Віктор Павлік бив дружину Ведучі Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили дізнатися, чи досі Віктор Павлик є героєм-коханцем або ж нові відносини перетворили його в ідеального сім'янина

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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