Амадор Лопес відверто про стосунки з солістом гурту Rumbero’s

Амадор Лопес — україно-венесуельський хореограф, співак і людина-карнавал. Але хто він насправді: запальний мачо-ловелас, ніжний романтик чи мамин синочок? Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили особисто дізнатися це в епатажного хореографа. Подробиці в матеріалі.

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За умовами експерименту на руку Амадора ведучі наділи чутливий браслет, який фіксуватиме зміни серцебиття. Ну що, поїхали!

За хореографом закріпилось уявлення, що він обожнює карнавали і клуби. І хоча останні для нього — місце роботи, подейкують, що Амадор — частий гість гейклубів.

«Ну, а хто не бував у гейклубах? Усі туди ходять. І я часто зустрічаюся там з журналістами. Це абсолютно вільний простір», — сміється Амадор.

А як хореограф прокоментує чутки про свій роман із солістом гурту Rumbero’s Олегом Серафіном? Однак сам Лопес на це тільки розсміявся!

«Ми не пара. Ми — сім’я. Причому не тільки з Олегом, а з усією командою».

Хоча відразу після відповіді пульс у нього почастішав. До того ж сам Амадор зізнався, що постійно отримує від чоловіків знаки уваги.

Що ж скаже сеньйор щодо чуток про те, що він — ловелас?

«У дитинстві, коли я приїхав в Україну, так і було. Тут дуже багато білявок, яких я просто обожнюю. Я часто проводжу час із дівчатами, може, тому склалася така думка. Але, чесно, я — однолюб. Тому одноденні стосунки — не моє».

А як Амадор пережив розрив минулих стосунків зі своєю фанаткою? Адже подейкують, що це було для нього дуже болісно. Та й сам він із цим згоден.

«Це дуже важко для мене. Дуже довго вона мені писала. Але вона завжди дивилася на те, як це виглядає з боку».

Однак продовжувати тему Амадор не став. Та й пульс його стрибнув до високої позначки. Відразу видно, що це питання йому неприємне.

А чи правда те, що Амадор досі живе з мамою? І невже його перший сексуальний досвід трапився під її контролем? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Амадор Лопес відверто про стосунки з солістом гурту Rumbero’s Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок - Надія Матвєєва і Григорій Решетник - вирішили особисто дізнатися у Амадора Лопеса про його стосунки з солістом групи Rumbero's

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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