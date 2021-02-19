Амадор Лопес откровенно об отношениях с солистом группы Rumbero’s

Амадор Лопес — украино-венесуэльский хореограф, певец и человек-карнавал. Но кто он на самом деле: зажигательный мачо-ловелас, нежный романтик или мамин сыночек? Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили лично разузнать это у эпатажного хореографа. Подробности в материале.

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По условиям эксперимента на руку Амадора ведущие надели чувствительный браслет, который будет фиксировать изменения сердцебиения. Ну что, поехали!

За хореографом закрепилось мнение о том, что он обожает карнавалы и клубы. И хотя последние для него — место работы, поговаривают, что Амадор — частый гость гейклубов.

«Ну, а кто не бывал в гейклубах? Все туда ходят. И я часто встречаюсь там с журналистами. Это абсолютно свободное пространство», — смеется Амадор.

А как хореограф прокоментирует слухи о своем романе с солистом группы Rumbero’s Олегом Серафином? Однако Лопес на это только рассмеялся!

«Мы не пара. Мы — семья. Причем не только с Олегом, а со всей командой».

Хотя сразу после ответа пульс у хореографа участился. К тому же сам Амадор сознался, что постоянно получает от мужчин знаки внимания.

А что скажет сеньор относительно слухов о том, что он — ловелас?

«В детстве, когда я приехал в Украину, так и было. Тут очень много блондинок, которых я просто обожаю. Я часто провожу время с девушками, может, поэтому сложилось такое мнение. Но, честно, я — однолюб. Поэтому однодневные отношения — не мое».

Как Амадор пережил разрыв прошлых отношений со своей фанаткой? Ведь поговаривают, что это было для него очень болезненно. И сам он с этим согласен.

«Это очень сложно для меня. Очень долго она мне писала. Но она всегда смотрела на то, как это выглядит со стороны».

Однако продолжать тему Амадор не стал. Да и пульс его скакнул до высокой отметки. Сразу видно, что эта тема ему неприятна.

А правда ли то, что Амадор до сих пор живет с мамой? И неужели его первый сексуальный опыт случился под ее контролем? Смотрите все подробности в видео!

Video: Амадор Лопес откровенно об отношениях с солистом группы Rumbero’s Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили лично разузнать у Амадора Лопеса о его отношениях с солистом группы Rumbero’s

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