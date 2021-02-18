Надя Матвеева показала закулисье проекта «Неймовірна правда про зірок»

Каждую субботу в эфир телеканала СТБ выходит любимая передача украинцев о жизни селебрити — «Неймовірна правда про зірок». Ее непревзойденная ведущая Надежда Матвеева решила приоткрыть занавес и показала закулисье проекта. Подробности в материале.

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Очаровательная ведущая проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева в своем блоге в Instagram опубликовала видео, в котором показала закулисье шоу. На нем Надежда красуется в строгом костюме нежно-голубого цвета, играет с собакой (да-да, с собакой в студии!) и готовится к съемке. Также Надежда попросила своих подписчиков оценить ее образ.

«За кулисами «Неймовірної правди про зірок». Смотрите новый выпуск в субботу в 9:30 на СТБ. Оцените образ для программы от 1 до 10? Может, что-то добавить — убрать, по вашему мнению?», — написала Надежда.

Подписчики оценили образ ведущей на 10 балов и просто засыпали ее комплиментами!

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

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