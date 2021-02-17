Самая закрытая персона шоу бизнеса— артист MÉLOVIN — наконец признался в чувствах. Себя певец открыл с другой стороны в новой композиции «И кровь кипит». Подробнее читайте в материале.

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Именно в строках песни артист полностью обнажил душу перед слушателями. Такого искреннего MÉLOVIN до этого никто не знал. Композиция создана за две ночи. И уже после написания через две недели увидела свет.

«Каждый человек может как быстро засиять в отношениях, так и быстро угаснуть. Каждый человек может в один момент потерять все. Все чувства, любовь и тот пыл который когда-то был. Карантин разъединил многих. Мне было больно за этим наблюдать. Не все смогли пройти эту проверку в отношениях. Не все. И кровь кипит, а на душе уже давно прохладно. Песня, которую я написал за две ночи. Перечеркнул все свои планы и сказал себе, это должен услышать каждый, кто разделит со мной эмоции этой песни», — комментирует MELOVIN.

Сейчас MÉLOVIN переживает новый этап в своем творчестве — изменение образа. А также реализацию новых целей. Как рассказывает артист, уже скоро слушатели смогут его увидеть в новом амплуа.

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