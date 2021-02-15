Как звезды провели День святого Валентина

День святого Валентина — один из самых ярких и романтических праздников в году. Это прекрасный повод еще раз сказать о своих чувствах любимому человеку и побаловать его приятным сюрпризом. Ну, а как этот день провели украинские звезды? Об этом узнаете из нашего материала.

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Звезда сериала «Крепостная» и первая Холостячка страны Ксения Мишина День святого Валентина провела на высоте 10 тысяч метров над землей. А точнее — в самолете. Актриса возвращалась из отпуска вместе со своим избранником Александром Эллертом и детьми. Пара отдыхала в Доминикане. И, судя по пляжным фото, которыми пестрит Instagram актрисы, отдых удался.

«Так интересно выходит, 14 февраля мы проведем в самолете на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значит, что я как обычно буду бояться, а он, как обычно, будет держать меня за руку и утешать смешными историями…⠀ Хорошо, что Амуру не придется подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в самое сердце, потому что он давно уже это сделал. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами «люблю тебя»», — написала Ксения в своем посте.

А вот судья шоу «Х-Фактор» Настя Каменских отпраздновала День влюбленных в кругу друзей и любимого мужчины, который подарил ей невероятный букет из воздушных шаров!

Победительница романтического проекта «Холостяк» Даша Квиткова, которая сейчас находится в интересном положении, 14 февраля вместе с Никитой Добрыниным наконец-то узнала пол будущего ребенка. Соответствующее видео пара опубликовала в своем Instagram. Так, Даша и Никита лопнули воздушный шар, из которого посыпались конфетти голубого цвета. А это значит, что влюбленные ждут сына.

Ведущий романтического проекта «Холостяк» и «Неймовірна правда про зірок» Григорий Решетник опубликовал милое фото с супругой. Мужчина признался ей в любви и пожелал всем встретить свою половинку.

А звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк самый романтичный праздник в году провел со своей девушкой Тиной на горнолыжном курорте в Буковеле. И, судя по сториз, ему там очень понравилось.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская в День святого Валентина вспомнила, как зарождались ее отношения с мужем — Виталием Борисюком.

«Все начиналось с шоколадного сердца, 30 лет назад, именно на Валентинов день! Спасибо, любимый, за замечательный, романтический настрой! С праздником, друзья! Берегите любовь!», — так трогательно подписала пост Ольга Сумская.

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