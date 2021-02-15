Як зірки провели День святого Валентина

День святого Валентина — одне із найяскравіших і найромантичніше свято в році. Це прекрасна нагода ще раз сказати про свої почуття коханій людині і побалувати її приємним сюрпризом. Ну, а як цей день провели українські зірки? Про це дізнаєтеся з нашого матеріалу.

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Зірка серіалу «Кріпосна» і перша Холостячка країни Ксенія Мішина День святого Валентина провела… на висоті 10 тисяч метрів над землею. А точніше — в літаку. Актриса поверталася з відпустки разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом та дітьми. Пара відпочивала в Домінікані. І, судячи з пляжних фото, якими рясніє Instagram актриси, відпочинок був чудовий.

«Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це означає, що я як зазвичай буду боятися, а він, як завжди, триматиме мене за руку і втішатиме смішними історіями… ⠀ Добре, що Амуру не доведеться підніматися високо в небо, щоб вистрілити в саме серце, тому що він давно вже це зробив. Я кохаю тебе і хочу, щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами «кохаю тебе»», — написала Ксенія у своєму пості.

Переможниця романтичного проєкту «Холостяк» Даша Квіткова, яка зараз при надії, 14 лютого разом із Нікітою Добриніним нарешті дізналася стать майбутньої дитини. Відповідне відео пара опублікувала у своєму Instagram. Так, Даша і Нікіта лопнули повітряну кульку, з якої посипалися конфеті блакитного кольору. А це означає, що закохані чекають сина.

Ведучий романтичного проєкту «Холостяк» і «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник опублікував миле фото з дружиною. Чоловік освідчився їй у коханні і побажав кожному зустріти свою половинку.

А зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк найромантичніше свято року провів зі своєю дівчиною Тіною на гірськолижному курорті в Буковелі. І, судячи зі сторіз, йому там дуже сподобалося.

А ось суддя шоу «Х-Фактор» Настя Каменських відсвяткувала День закоханих у колі друзів і коханого чоловіка, який подарував їй неймовірний букет із повітряних кульок!

Заслужена артистка України Ольга Сумська в День святого Валентина згадала, як зароджувалися її стосунки з чоловіком — Віталієм Борисюком.

«Все починалось з шоколадного серця, 30 років тому, саме на Валентинів день! Дякую, коханий, за чудовий, романтичний настрій! Зі святом, друзі! Бережіть кохання!», — так зворушливо підписала пост Ольга Сумська.

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