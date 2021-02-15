Меган Маркл знову вагітна

Меган Маркл і принц Гаррі знову стануть батьками. Радісну новину підтвердили представники пари. Детальніше читайте в матеріалі.

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Улюбленці мільйонів Меган Маркл і принц Гаррі знову стануть батьками. Цю інформацію офіційно підтвердили представники герцогів Сассекських після того, як фотограф Місан Гарріман у своєму Instagram опублікував спільний кадр Меган і Гаррі. На чорно-білій світлині герцогиня лежить на траві поряд із чоловіком, притримуючи руками кругленький живіт. Судячи з фото, поповнення варто чекати зовсім скоро.

«Арчі тепер буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські щасливі, що чекають на другу дитину», — заявили агенти.

Нагадаємо, влітку минулого року в Меган Маркл стався викидень.

«Я відчула різку судому. Впала на підлогу з Арчі на руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Я знала, коли пригортала до себе свого первістка, що втрачаю другого. Кілька годин по тому я лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку. Я відчула липкість його долоні і поцілувала пальці, мокрі від наших сліз», — згадує герцогиня.

Меган і Гаррі одружилися в травні 2018-го. Через рік герцогиня Сассекська народила сина Арчі. А вже в січні 2019 року пара відмовилася від королівського титулу і переїхала жити до Каліфорнії. Відтоді навколо подружжя раз у раз витали чутки про серйозні розбіжності, однак, судячи з радісної новини, Меган і Гаррі щасливі.

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