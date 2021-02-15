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Меган‌ ‌Маркл‌ ‌снова‌ ‌беременна‌ ‌

15.02.2021
 Меган Маркл и принц Гарри вновь станут родителями. Радостную новость подтвердили представители пары. Подробнее читайте в материале.
нппз
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Любимчики миллионов Меган Маркл и принц Гарри вновь станут родителями. Эту информацию официально подтвердили представители герцогов Сассекских после того, как  фотограф Мисан Гарриман в своем Instagram опубликовал совместный кадр Меган и Гарри. На черно-белом снимке герцогиня лежит на траве рядом с мужем, придерживая руками округлившийся живот. По фото видно, что пополнения стоит ждать совсем скоро.

«Арчи теперь будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка», — заявили агенты.

Напомним, летом прошлого года у Меган Маркл случился выкидыш. 

«Я почувствовала резкую судорогу. Упала на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я знала, когда прижимала к себе своего первенца, что теряю второго. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала пальцы, мокрые от наших слез», — вспоминает герцогиня. 

Меган и Гарри поженились в мае 2018-го. Через год герцогиня Сассекская родила сына Арчи. А уже в январе 2019 года супруги отказались от королевского титула и переехали жить в Калифорнию. С того времени вокруг пары то и дело витали слухи о серьезных разногласиях, однако, судя по радостной новости, Меган и Гарри счастливы. 

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