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Епатажний MELOVIN вперше зізнався про своє кохання!

17.02.2021

Найзакритіша персона шоу бізнесу, артист MÉLOVIN — нарешті зізнався в почуттях. Себе співак відкрив з іншої сторони у новій композиції «І кров кипить». Детальніше читайте в материалі.

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Саме в рядках пісні артист повністю оголив душу перед слухачами. Такого щирого MÉLOVIN до цього ніхто не знав. Композиція створена за дві ночі. І вже після написання через два тижні побачила світ.

«Кожна людина може як швидко засяяти у стосунках, так і швидко згаснути. Кожна людина може в один момент загубити все. Всі почуття, любов та той запал який колись був. Карантин роз`єднав багатьох. Мені було боляче за цим спостерігати. Не всі змогли пройти цю перевірку у стосунках. Не всі. І кров кипить, а на душі вже давно прохолодно. Пісня, котру я написав за дві ночі. Перекреслив всі свої плани і сказав собі, це повинен почути кожен, хто розділить зі мною эмоції цієї пісні», — коментує MELOVIN.

Зараз MÉLOVIN переживає новий етап у своїй творчості — зміну образу. А також реалізацію нових цілей. Як розповідає артист, вже скоро слухачі зможуть його побачити в новому амплуа.

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