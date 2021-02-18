Щосуботи в ефір телеканалу СТБ виходить улюблена передача українців про життя селебріті — «Неймовірна правда про зірок». Її неперевершена ведуча Надія Матвєєва вирішила відхилити завісу і показала залаштунки проєкту. Детальніше читайте в матеріалі.

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Чарівна ведуча проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва у своєму блозі в Instagram опублікувала відео, в якому показала залаштунки шоу. На ньому Надія красується в строгому костюмі ніжно-блакитного кольору, грається з собакою (так-так, із собакою в студії!) і готується до зйомки. Також Надія попросила своїх підписників оцінити її образ.

«За лаштунками «Неймовірної правди про зірок». Дивіться новий випуск у суботу о 9:30 на СТБ. Оцініть образ для програми від 1 до 10. Може, щось додати ― прибрати, на вашу думку?», — написала Надія.

Підписники оцінили образ ведучої на 10 балів і просто засипали її компліментами!

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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