Правда ли, что Виктор Павлик бил жену
Он не боится говорить о личной жизни, а о его изменах бывшим ходят целые легенды. Виктор Павлик! Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили лично разузнать, до сих пор ли певец является героем-любовником или же новые отношения превратили его в идеального семьянина. Подробности в материале.
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В эксклюзивном интервью Виктор Павлик говорил о многом. Так, например, певец признался, что в прошлом злоупотреблял алкоголем.
«Да, это одна из моих пагубных привычек. Но мне один мой знакомый посоветовал обратиться к одному профессору. Тот мне сказал, что если я хочу жить, мне нужно бросать пить. И я бросил», ― говорит певец.
А считает ли Виктор измену пагубной привычкой? И как он прокомментирует слух о том, что у него было около ста женщин. Однако сам певец только рассмеялся на это.
«Какое счастье! (смеется. — прим ред). Ну, какие сто женщин, вы о чем? Хотя одна женщина цыганской национальности напророчила мне пять жен».
Но нынешняя жена Виктора Павлика — Екатерина — только четвертая официальная супруга. Неужели певец не собирается останавливаться на достигнутом? Однако Виктор признался, что хоть раньше и мог встречаться и флиртовать с девушками, всех своих жен очень любил. Но секс с другими женщинами во время брака не считает изменой. Хотя, как признается артист, он стал мудрее и изменять не планирует.
Хотите узнать, почему Виктор Павлик считает себя плохим отцом? А также поднимал ли он руку на кого-то из своих жен? Смотрите все подробности в видео!
Video: Правда ли, что Виктор Павлик бил жену
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