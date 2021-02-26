«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021
26.02.2021
27 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night». Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 февраля 2021 года вы узнаете:
- Какие секреты про Тамерлана и Алену Омаргалиеву расскажут их дети?
- Как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night»?
- Кто из селебрити и зачем любит набивать себе татуировки?
- Как Андрей Рыбак прокомментирует самые распространенные слухи о себе?
- Какие преграды пришлось преодолеть Катрин Денев, чтобы достичь славы?
- Кто из звезд разжег настоящую войну за детей?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021
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