27 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night». Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 февраля 2021 года вы узнаете:

Какие секреты про Тамерлана и Алену Омаргалиеву расскажут их дети?

Как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night»?

Кто из селебрити и зачем любит набивать себе татуировки?

Как Андрей Рыбак прокомментирует самые распространенные слухи о себе?

Какие преграды пришлось преодолеть Катрин Денев, чтобы достичь славы?

Кто из звезд разжег настоящую войну за детей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу Dizel Night

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу Dizel Night

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