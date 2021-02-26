Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021

26.02.2021

27 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night». Подробнее читайте в материале.

нппз

Больше по теме: Правда ли, что Виктор Павлик бил жену

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 февраля 2021 года вы узнаете:

  • Какие секреты про Тамерлана и Алену Омаргалиеву расскажут их дети?
  • Как проходят съемки нового юмористического шоу «Dizel Night»?
  • Кто из селебрити и зачем любит набивать себе татуировки?
  • Как Андрей Рыбак прокомментирует самые распространенные слухи о себе?
  • Какие преграды пришлось преодолеть Катрин Денев, чтобы достичь славы?
  • Кто из звезд разжег настоящую войну за детей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу Dizel Night

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.02.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Андрей Рыбак, а также как проходят съемки нового юмористического шоу Dizel Night

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.