Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021

19.02.2021

20 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також вивідають у Віктора Павліка всі секрети його особистого життя. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

Більше на тему: Епатажний MELOVIN уперше зізнався про своє кохання!

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Як Анастасія Приходько прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
  • Через що довелося пройти Х’ю Гранту, щоб досягти успіху?
  • Які таємниці з особистого життя розкриє Віктор Павлік?
  • Чи зможуть пройти тест на чесність Катерина Кухар та Олександр Стоянов (битва М / Ж)?
  • Хто з селебріті може підняти руку на своїх дітей?
  • Хто із зірок опинявся поміж життям і смертю?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 20.02.2021: як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також які секрети приховує Віктор Павлик

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 20.02.2021: як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також які секрети приховує Віктор Павлик

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 