20 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також вивідають у Віктора Павліка всі секрети його особистого життя. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

Як Анастасія Приходько прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Через що довелося пройти Х’ю Гранту, щоб досягти успіху?

Які таємниці з особистого життя розкриє Віктор Павлік?

Чи зможуть пройти тест на чесність Катерина Кухар та Олександр Стоянов (битва М / Ж)?

Хто з селебріті може підняти руку на своїх дітей?

Хто із зірок опинявся поміж життям і смертю?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 20.02.2021: як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також які секрети приховує Віктор Павлик

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 20.02.2021: як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також які секрети приховує Віктор Павлик

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