«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021
19.02.2021
20 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує чутки про себе Анастасія Приходько, а також вивідають у Віктора Павліка всі секрети його особистого життя. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Епатажний MELOVIN уперше зізнався про своє кохання!
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як Анастасія Приходько прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
- Через що довелося пройти Х’ю Гранту, щоб досягти успіху?
- Які таємниці з особистого життя розкриє Віктор Павлік?
- Чи зможуть пройти тест на чесність Катерина Кухар та Олександр Стоянов (битва М / Ж)?
- Хто з селебріті може підняти руку на своїх дітей?
- Хто із зірок опинявся поміж життям і смертю?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.02.2021
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=