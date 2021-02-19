20 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также разузнают у Виктора Павлика все секреты его личной жизни. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 20 февраля 2021 года вы узнаете:

Как Анастасия Приходько прокомментирует самые популярные слухи о себе?

Через что пришлось пройти Хью Гранту, чтобы достичь успеха?

Какие тайны из личной жизни раскроет Виктор Павлик?

Смогут ли пройти тест на честность Екатерина Кухар и Александр Стоянов (битва М/Ж)?

Кто из селебрити может поднять руку на своих детей?

Кто из звезд когда-то оказался между жизнью и смертью?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также какие секреты скрывает Виктор Павлик

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также какие секреты скрывает Виктор Павлик

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