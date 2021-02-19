Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.02.2021

19.02.2021

20 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также разузнают у Виктора Павлика все секреты его личной жизни. Подробнее читайте в материале.

нппз

Больше по теме: Эпатажный MELOVIN впервые признался о своей любви!

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 20 февраля 2021 года вы узнаете:

  • Как Анастасия Приходько прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Через что пришлось пройти Хью Гранту, чтобы достичь успеха?
  • Какие тайны из личной жизни раскроет Виктор Павлик?
  • Смогут ли пройти тест на честность Екатерина Кухар и Александр Стоянов (битва М/Ж)?
  • Кто из селебрити может поднять руку на своих детей? 
  • Кто из звезд когда-то оказался между жизнью и смертью?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.02.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также какие секреты скрывает Виктор Павлик

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.02.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.02.2021: как прокомментирует слухи о себе Анастасия Приходько, а также какие секреты скрывает Виктор Павлик

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.