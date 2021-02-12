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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.02.2021

12.02.2021

13 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Амадор Лопес, а також покажуть, що ховає у своїй сумці Гайтана. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 13 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Як прокоментує найпопулярніші  чутки про себе артист Амадор Лопес?
  • Усе, що ви хотіли знати, але боялися запитати про зіркові династії.
  • Що ховає у своїй сумці співачка Гайтана?
  • Які таємниці відкриє відомий продюсер Юрій Нікітін?
  • Як зірки готуються відзначати найромантичніше свято в році — День закоханих?
  • Хто з селебріті страждає на алкогольну залежність?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 13.02.2021: як прокоментує чутки про себе Амадор Лопес, а також що ховає в своїй сумці Гайтана

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 13.02.2021: як прокоментує чутки про себе Амадор Лопес, а також що ховає в своїй сумці Гайтана

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