Жіноча сумочка — пітьма для чоловіків і цілий Всесвіт для представниць прекрасної половини людства. Ведучі улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, що ховає у своїй сумочці актриса «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару. Детальніше читайте в матеріалі.

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Ірина зізналася, що просто обожнює великі сумки, адже в них може поміститися практично все: дрель, насос для м’яча та інші «дрібнички». А ось у маленьких сумочках вона зберігає тільки найнеобхідніше.

Як розповіла актриса, цю сумочку вона придбала за 300 євро. Але що ж заховано всередині? Тільки найнеобхідніше: гаманець, телефон, маска — реалії нинішнього життя — і … їжа (протеїновий батончик).

«Я фанатка дженг-фуду: “МакДональдз”, чипси… Це все дуже смачно для мене. Але я все життя з цим борюся. Я повністю відмовилася від “МакДональдза” і не їла нічого такого протягом п’яти років. Але минулого року зайшла і разочок згрішила», — зізнається Ірина.

Ну, а далі на наших очах сумочка з усім необхідним перетворилася на справжній б’юті-салон: пудра, коректор, червона і нюдовая помади, бальзам для губ, олійка для кутикули, крем для рук і парфуми. До слова, Ірина визнає, вона — фанатка парфумів і в її колекції налічується кілька десятків екземплярів, які вдалося зібрати завдяки кавалерам. Та, за її словами, жоден чоловік із ароматом так і не вгадав.

Ірина розповіла, що в житті дуже рідко робить макіяж і за це її сварить сестра, адже фанати часто просять сфотографуватися на вулиці, а вона не при повному параді…

«Потім уже, коли я бачу деякі з цих фото… іноді думаю: “Боже мій!”».

Ну, а що Ірина Сопонару ховає у своєму телефоні, а також що найчастіше шукає в Google? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Мінісалон у сумочці Ірини Сопонару Ведучі проєкту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, що ховає в своїй сумочці актриса Жіночого кварталу Ірина Сопонару

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