Женская сумочка — тьма для мужчин и целая вселенная для представительниц прекрасной половины человечества. Ведущие любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, что прячет в своей сумочке актриса «Женского квартала» Ирина Сопонару. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Менi здається: Маша Ефросинина объявила о запуске кампании по противодействию домашнему насилию

Ирина призналась, что просто обожает большие сумки, ведь в них может поместиться практически все: дрель, насос для мяча и прочие «мелочи». А вот в маленьких сумочках она хранит только самое необходимое.

Как рассказала актриса, эту сумочку она купила за 300 евро. Но что же спрятано внутри? Только самое необходимое: кошелек, телефон, маска — реалии нынешней жизни — и… еда (протеиновый батончик).

«Я фанатка дженг-фуда: “Макдональдс”, чипсы… Это все очень вкусно для меня. Но я всю жизнь с этим борюсь. Я полностью отказалась от “Макдональдса” и не ела ничего такого на протяжении пяти лет. Но в прошлом году зашла и разочек согрешила», — признается Ирина.

Ну, а дальше на наших глазах сумочка со всем необходимым превратилась в настоящий бьюти-салон: пудра, корректор, красная и нюдовая помады, бальзам для губ, масло для кутикулы, крем для рук и духи. К слову, Ирина признается, она — фанатка духов и в ее коллекции насчитывается несколько десятков экземпляров, которые удалось собрать благодаря кавалерам. Но, по словам актрисы, ни один мужчина с ароматом так и не угадал.

Ирина рассказала, что в жизни очень редко красится и за это ее частенько ругает сестра, ведь фанаты часто просят сфотографироваться на улице, а она не при полном параде..

«Потом уже, когда я вижу некоторые из этих фото… иногда думаю: “Боже мой!”»

Ну, а что Ирина Сопонару прячет в своем телефоне, а также что чаще всего ищет в Google? Смотрите все подробности в видео!

Video: Мини-салон в сумочке Ирины Сопонару Ведущие Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, что прячет в своей сумочке актриса Женского квартала Ирина Сопонару

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.