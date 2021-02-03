Менi здається: Маша Ефросинина объявила о запуске кампании по противодействию домашнему насилию

25 стадионов «Олимпийский» понадобилось бы, чтобы вместить всех пострадавших от домашнего насилия в Украине. Маша Ефросинина, Институт когнитивного моделирования и Общество Красного Креста Украины запустили всеукраинскую просветительскую кампанию «Мені здається» для борьбы с этой масштабной проблемой. Первым шагом стала презентация онлайн-платформы itseems.com.ua, где пострадавшие могут анонимно высказаться и быть услышанными.

Символично, что мероприятие состоялось на НСК «Олимпийский». По словам Маши Ефросининой, такой выбор был сделан, чтобы показать реальные масштабы проблемы. По официальным данным, ежегодно от рук обидчиков страдает примерно 1,8 млн человек, то есть 25 таких стадионов. По мнению организаторов, в цивилизованной стране должна быть нулевая толерантность к насилию, а общество должно осознать, что всегда виноват только агрессор.

В прошлом году в Украине от рук домашних тиранов погибло 74 человека. 141 человек во время таких побоев получил тяжелые травмы, более тысячи — легкие побои. Только в Киеве с 1 по 11 января, в период новогодних праздников, с заявлениями о домашнем насилии обратилось 743 человека. В частности, в полицию сообщили 629 человек, остальные звонили на муниципальную горячую линию. Такие данные на презентации озвучила Маша Ефросинина.

«Мы — на огромном стадионе. Прислушайтесь. Слышите? Это тишина, потому что те, кто страдают от домашнего насилия, молчат, ведь им стыдно и страшно, — констатировала Маша. — Это не только женщины, но и мужчины, и дети. И многие из них думают, что им кажется, будто их оскорбляют, отсюда и название нашей кампании. Я хочу, чтобы мы все услышали их «тишину». Говорить об этой масштабной проблеме нужно не только в ноябре в рамках 16 дней борьбы с домашним насилием, не только после новых вопиющих случаев. Только системно работая над решением проблемы, в частности коммуникационно, регулярно поднимая эту тему, мы сможем сформулировать нулевую толерантность общества к домашнему насилию».

Первым этапом кампании стал запуск онлайн-платформы «Мені здається» — своеобразного дневника, на страницах которого пострадавшие от насилия смогут рассказать свои истории анонимно или почитать рассказы тех, кто также переживает сложный этап. Кроме того, на платформе можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью.

Основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко отмечает, что в насилии виноват только один человек — агрессор. И никогда — потерпевший или потерпевшая. Однако в обществе это еще не все понимают.

«Фразы «Сама виновата», «Надо было молчать», «Сам спровоцировал» и другие советские стереотипы должны остаться в прошлом. Мы не сможем быть цивилизованной и современной страной, пока наше общество не осознает, что всегда виноват только агрессор. И ради этого мы запускаем кампанию «Мені здається» и платформу с таким же названием. Каждый пострадавший может воспользоваться ею и рассказать свою историю анонимно или прочитать признание других и понять, что они не одиноки. А мы все должны понять, что это не проблема конкретного человека, а целого общества, которое до сих пор живет с постсоветскими стереотипами, и поэтому пострадавшие могут не получать помощи. Более того, их еще и могут осуждать. Мы будем менять сознание общества по проблеме домашнего насилия. И, конечно, мы сделаем все, чтобы привлечь к ней внимание власти», — говорит Виктор Березенко.

Кампанию по борьбе с домашним насилием поддержало Общество Красного Креста Украины.

«Я уверен, что начало такого сотрудничества поможет нам быть услышанными: и государственными органами, и обществом, и лидерами мнений, — говорит Максим Доценко, генеральный директор организации. — Общество Красного Креста — это 102 года помощи тем, кто нуждается в помощи. Поэтому мы не могли остаться в стороне. В этом году проблема домашнего насилия стала острой не только для Украины, но и для всего мира. Во Франции за время карантина количество обращений в специальные службы увеличилось на 30%, в Великобритании — на 50%. В Украине же звонков стало больше на 40%. И с этим надо что-то делать, об этом нужно говорить, причем громко. Поэтому мы решительно поддержали запуск такой совместной инициативы».

Онлайн-платформа «Мені здається» — лишь первый шаг просветительской кампании. Организаторы планируют системно информировать общество, привлекать к сотрудничеству звезд и лидеров мнений, а также представителей власти, чтобы вместе сформировать нулевую толерантность к домашнему насилию. Также в 2021 году запланирован запуск Viber-канала Stop Abuse, онлайн-курс от психиатра Спартака Субботы и выход его авторской книги о домашнем насилии.

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