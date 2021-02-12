«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.02.2021
12.02.2021
13 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует слухи о себе Амадор Лопес, а также покажут, что прячет в своей сумке Гайтана. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 13 февраля 2021 года вы узнаете:
- Как прокомментирует слухи о себе артист Амадор Лопес?
- Все, что вы хотели знать, но боялись спросить о звездных династиях.
- Что прячет в своей сумке певица Гайтана?
- Какие тайны откроет известный продюсер Юрий Никитин?
- Как звезды готовятся отмечать самый романтический праздник в году — День влюбленных?
- Кто из селебрити страдает алкогольной зависимостью?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.02.2021
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