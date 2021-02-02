У світі не так багато гуртів, які виходять на сцену ось уже понад пів століття. Культовий британський колектив Jethro Tull на чолі з Ієном Андерсоном — з їх числа. Відомі мудрованими текстами, шаманськими театральними шоу та геніальними соло на флейті — Jethro Tull приїдуть до Києва з великим концертом. Виступ світових легенд запланований на 8 квітня 2022 року в Жовтневому палаці.

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Jethro Tull довели, що флейта може бути ідеальним роковим музичним інструментом. Виконавці гурту справді перевернули уявлення людей про рок і те, яким він може бути.

Гурт починав із блюзу в 1967 році, тяжів до фолку і джазу, загравав з електронікою, віддавав шану класиці, змішував усі ці жанри в одному альбомі й навіть переміг Metallica в категорії «Найкращий хард-рок/хеві-метал виконавець» на церемонії Grammy Awards 1989.

«Не думаю, що Jethro Tull — рок-гурт у тому сенсі, у якому рок-гуртами вважають Rolling Stones чи Motorhead. Наша музика вводить людей в оману поєднанням різних жанрів. Але це й добре, бо вона вводить в оману й мене самого», — зізнається Ієн Андерсон.

5 альбомів гурту отримали платиновий статус, 11 — золотий. Усього ж у світі було продано понад 60 мільйонів копій альбомів Jethro Tull.

У якому образі з’явиться Ієн Андерсон на київському концерті — есквайра, космонавта в білому комбінезоні, сумного клоуна, вуличного волоцюги зі скуйовдженим волоссям чи самого себе — побачимо 8 квітня 2022 року.

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