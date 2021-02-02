Легенда мировой рок-музыки Jethro Tull сыграют большой концерт в Киеве

В мире не так много групп, которые выходят на сцену вот уже более полувека. Культовый британский коллектив Jethro Tull во главе с Иеном Андерсоном — из их числа. Известные замысловатыми текстами, шаманскими театральными шоу и гениальными соло на флейте — Jethro Tull приедут в Киев с большим концертом. Выступление мировых легенд запланировано на 8 апреля 2022 года в Октябрьском дворце.

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Jethro Tull доказали, что флейта может быть идеальным рок-музыкальным инструментом. Эти исполнители действительно перевернули представление людей о роке и то, каким он может быть.

Группа начинала с блюза в 1967 году, тяготела к фолку и джазу, заигрывала с электроникой, отдавала дань классике, смешивала все эти жанры в одном альбоме и даже победила Metallica в категории «Лучший хард-рок /хэви-метал исполнитель» на церемонии Grammy Awards 1989.

«Не думаю, что Jethro Tull — рок-группа в том смысле, в котором рок-группами считают Rolling Stones или Motorhead. Наша музыка вводит людей в заблуждение сочетанием различных жанров. Но это и хорошо, потому что она вводит в заблуждение и меня самого», — признается Иен Андерсон.

5 альбомов группы получили платиновый статус, 11 — золотой. Всего же в мире было продано более 60 миллионов копий альбомов Jethro Tull.

В каком образе появится Иен Андерсон на киевском концерте — эсквайра, космонавта в белом комбинезоне, грустного клоуна, уличного бродяги со взъерошенными волосами или самого себя — увидим 8 апреля 2022.

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