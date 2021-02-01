Иракли Макацария рассказал о возможной женитьбе

О нем мечтают тысячи женщин, а встретившись лично, смущаются и путаются в мыслях. Иракли Макацария! Однако сегодня ведущие любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, как Иракли прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе. Особенно те, которые касаются его личной жизни. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Юрий Никитин и Ольга Горбачева рассказали о разводе

Во время интервью Иракли признался, что ему не сильно нравится, что общество считает его секс-символом и альфа-самцом.

«Для меня ничего не значит фраза «холостяк». Единственное, это статус того, что я не женат».

Мужчина признался, что уже давно нагулялся и хочет создать семью.

«Я надеюсь, что это произойдет очень скоро. Уж очень оптимистично я настроен. Я уже пытался один раз найти свою любовь в проекте «Холостяк» и думал, что это произошло».

Напомним, с победительницей проекта Аленой Лесик Иракли пробыл в отношениях больше года. Но их союз дал трещину. Возможно, одной из причин стала жизнь Иракли на две страны, а возможно, излишнее внимание со стороны женщин, которому так тяжело сопротивляться. Тем более, что мужчине приписывали роман с другой участницей шоу — Анетти. Но сам Иракли клянется, что в отношениях ни ему, ни он не изменял.

Точто так же отрицательно мужчина отреагировал на сплетни о романах с Мариной Боржемской и с партнеркой по танцах Яной Заяц.

«Очень некрасиво писать что-то плохое о замужней женщине, у которой есть ребенок», — прокомментировал слухи Иракли.

А что скажет Иракли на слухи о том, что он давно стал отцом. Причем не единожды, а целых девять раз! Однако сам мужчина уверяет, что это всего лишь его крестники, которых он очень любит.

«Я уверен, что на девяти крестниках я не остановлюсь».

Ну, а мы можем только представить, как Иракли будет обожать своих собственных детей.

Если вы хотите узнать, какой должна быть идеальная женщина по мнению одного из самых желанных мужчин нашей страны, смотрите все подробности в видео!

Video: Иракли Макацария рассказал о возможной женитьбе Ведущие Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, как Иракли прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе. Особенно те, которые касаются его личной жизни

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.