Іраклі Макацарія розповів про можливе одруження

Про нього мріють тисячі жінок, а зустрівшись особисто, ніяковіють і плутаються в думках. Іраклі Макацарія! Однак сьогодні ведучі улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, як Іраклі прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе. Особливо ті, які стосуються його особистого життя. Детальніше читайте в матеріалі.

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Під час інтерв’ю Іраклі зізнався, що йому не дуже подобається, що суспільство вважає його секс-символом і альфа-самцем.

«Для мене нічого не означає фраза «холостяк». Єдине, це статус того, що я не одружений».

Чоловік зізнався, що вже давно нагулявся і хоче створити сім’ю.

«Я сподіваюся, що це відбудеться дуже скоро. Вже дуже оптимістично я налаштований. Я вже намагався один раз знайти своє кохання на проєкті «Холостяк» і думав, що це сталося».

Нагадаємо, з переможницею проєкту Альоною Лесик Іраклі пробув у стосунках більше року. Але їхній союз розпався. Можливо, однією з причин стало життя Іраклі на дві країни, а може, надмірна увага з боку жінок, якій так важко опиратися. Тим більше, що чоловікові приписували роман з іншою учасницею шоу — Анетті. Проте сам Іраклі присягається, що в стосунках ні йому, ні він не зраджував.

Точто так само негативно чоловік відреагував на плітки про романи з Мариною Боржемською та з партнеркою по танцях Яною Заєць.

«Дуже негарно писати щось погане про заміжню жінку, яка має дитину», — прокоментував чутки Іраклі.

А що скаже Іраклі на чутки про те, що він давно став батьком. Причому не один раз, а цілих дев’ять! Однак сам чоловік запевняє, що це всього лише його хрещеники, яких він дуже любить.

«Я впевнений, що на дев’яти хрещениках я не зупинюся».

Ну, а ми можемо тільки уявити, як Іраклі любитиме своїх власних дітей.

А якщо ви хочете дізнатися, якою має бути ідеальна жінка на думку одного з найбажаніших чоловіків нашої країни, дивіться всі подробиці в відео!

Video: Іраклі Макацарія розповів про можливе одруження Ведучі Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, як Іраклі прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе. Особливо ті, які стосуються його особистого життя

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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