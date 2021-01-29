«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.01.2021
29.01.2021
30 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, що ховає у своїй сумці Христина Лебідь, а також як Іраклій Макацарія прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе? Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 30 січня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як Іраклій Макацарія прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе?
- Які найпоширеніші чутки рояться навколо Тетяни Литвинової?
- Хто із зірок закрутив службові романи?
- Що ховає у своїй сумці Христина Лебідь?
- Невже Кім Кардашьян і Каньє Вест розлучаються?
- Які таємниці про себе розповість Євген Хмара?
- Кого з селебріті пограбували зловмисники?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.01.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.01.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.01.2021
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