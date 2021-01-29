30 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 30 января 2021 года вы узнаете:

Как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе?

Какие самые распространенные слухи роятся вокруг Татьяны Литвиновой?

Кто из звезд закрутил служебные романы?

Что прячет в своей сумке Кристина Лебедь?

Неужели Ким Кардашьян и Канье Уест разводятся?

Какие тайны о себе расскажет Евгений Хмара?

Кого из селебрити ограбили злоумышленники?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

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