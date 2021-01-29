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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021

29.01.2021

30 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 30 января 2021 года вы узнаете:

  • Как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе?
  • Какие самые распространенные слухи роятся вокруг Татьяны Литвиновой?
  • Кто из звезд закрутил служебные романы?
  • Что прячет в своей сумке Кристина Лебедь?
  • Неужели Ким Кардашьян и Канье Уест разводятся?
  • Какие тайны о себе расскажет Евгений Хмара?
  • Кого из селебрити ограбили злоумышленники?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.01.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 30.01.2021: что прячет в своей сумке Кристина Лебедь, а также как Ираклий Макацария прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе

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