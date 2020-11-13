14 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть актуальні новини про топових знаменитостей.

У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 14 листопада 2020 року ви дізнаєтеся:

Цікаві подробиці попереднього тижня найромантичнішого реаліті осені «Холостячка».

Що стримує найвідоміших холостяків від шлюбу? Чому Оуен Вілсон зарікся більше одружуватися? І невже Іраклі Макацарія вже планує весілля?

Як пройшов концерт Джамали? І як знімають новий кліп гурту KAZKA?

Бліцінтерв’ю з Олею Цибульською.

Які ролі згубили акторів?

У кого із зірок нетипова зовнішність?

Крім того журналісти проєкту «Неймовірна правда про зірок» зазирнуть у гості до Олександра Стоянова і проведуть ревізію його авто!

Більше на тему: Українські зірки про поведінку Артема Шепеля на проєкті «Холостячка»

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