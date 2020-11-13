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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.11.2020

13.11.2020

14 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут актуальные новости о топовых знаменитостях. 

неймовірна правда про зірок

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 14 ноября 2020 года вы узнаете:

  • Интересные подробности предыдущей недели самого романтического реалити осени «Холостячка».
  • Что сдерживает  самых известных холостяков от брака? Почему Оуэн Уилсон зарекся больше жениться? И неужели Иракли Макацария уже планирует свадьбу?
  • Как прошел концерт Джамалы? И как снимают новый клип группы KAZKA?
  • Блиц-интервью с Олей Цибульской. 
  • Какие роли погубили актеров?
  • У кого из звезд нетипичная внешность?

Кроме того журналисты проекта «Неймовірна правда про зірок» заглянут в гости к Александру Стоянову и проведут ревизию его авто!

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