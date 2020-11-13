«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.11.2020
13.11.2020
14 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут актуальные новости о топовых знаменитостях.
В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 14 ноября 2020 года вы узнаете:
- Интересные подробности предыдущей недели самого романтического реалити осени «Холостячка».
- Что сдерживает самых известных холостяков от брака? Почему Оуэн Уилсон зарекся больше жениться? И неужели Иракли Макацария уже планирует свадьбу?
- Как прошел концерт Джамалы? И как снимают новый клип группы KAZKA?
- Блиц-интервью с Олей Цибульской.
- Какие роли погубили актеров?
- У кого из звезд нетипичная внешность?
Кроме того журналисты проекта «Неймовірна правда про зірок» заглянут в гости к Александру Стоянову и проведут ревизию его авто!
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