14 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут актуальные новости о топовых знаменитостях.

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 14 ноября 2020 года вы узнаете:

Интересные подробности предыдущей недели самого романтического реалити осени «Холостячка».

Что сдерживает самых известных холостяков от брака? Почему Оуэн Уилсон зарекся больше жениться? И неужели Иракли Макацария уже планирует свадьбу?

Как прошел концерт Джамалы? И как снимают новый клип группы KAZKA?

Блиц-интервью с Олей Цибульской.

Какие роли погубили актеров?

У кого из звезд нетипичная внешность?

Кроме того журналисты проекта «Неймовірна правда про зірок» заглянут в гости к Александру Стоянову и проведут ревизию его авто!

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