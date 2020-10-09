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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.10.2020

09.10.2020

10 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как выглядит квартира, в которой живет светская львица Светлана Вольнова, а также что прячет в своей машине Пианобой? Подробнее читайте в материале.

yggp

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 10 октября 2020 года вы узнаете:

  • Какие события в жизни звезд произошли в прошлом месяце?
  • Как выглядит квартира, в которой живет светская львица Светлана Вольнова? 
  • Кто и почему из звездных мужчин плачет?
  • Что прячет в своей машине Пианобой? Ревизия авто.
  • Кто из селебрити потерял своих детей?
  • Кому из звезд шоу-бизнеса пришлось бороться за независимость от продюсера?

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