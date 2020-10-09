«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.10.2020
09.10.2020
10 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как выглядит квартира, в которой живет светская львица Светлана Вольнова, а также что прячет в своей машине Пианобой? Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 10 октября 2020 года вы узнаете:
- Какие события в жизни звезд произошли в прошлом месяце?
- Как выглядит квартира, в которой живет светская львица Светлана Вольнова?
- Кто и почему из звездных мужчин плачет?
- Что прячет в своей машине Пианобой? Ревизия авто.
- Кто из селебрити потерял своих детей?
- Кому из звезд шоу-бизнеса пришлось бороться за независимость от продюсера?
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