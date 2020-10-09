10 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, в якій квартирі мешкає світська левиця Світлана Вольнова, а також що ховає у своєму авто Піанобой? Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 10 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

Які важливі події в житті зірок відбулися минулого місяця?

Яка на вигляд квартира, де мешкає світська левиця Світлана Вольнова?

Хто і чому з зіркових чоловіків плаче?

Що ховає у своїй машині Піанобой? Ревізія авто.

Хто з селебріті втратив своїх дітей?

Кому із зірок шоу-бізнесу довелося боротися за незалежність від продюсера?

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