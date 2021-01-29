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«Сліпа»: анонс 15―18 серій

29.01.2021

Сьогодні, 29 січня, о 15:20 відбудеться показ 15―18 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 15―18 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Незряча провидиця баба Люба володіє мудрістю предків і відчуває людей. Вона допомагає звичайним людям подолати відчай і знайти вихід зі складних життєвих ситуацій. Завдяки прикметам і особливим знанням вона розповість героям, як захистити від негараздів себе і своїх близьких. Що варто дарувати, а що в жодному разі не можна приймати в подарунок, як поводитися з речами загиблих і як захистити себе від чорної магії? Кожна з історій проєкту «Сліпа» заснована на реальних подіях.

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 15:20 на телеканалі СТБ!

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