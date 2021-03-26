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Приметы для незамужних

26.03.2021

Каждая девушка мечтает выйти замуж. Но что делать, если время идет, а суженого все нет? Существует очень много примет для незамужних. И если следовать им, то в скором времени можно найти свою пару. Читайте в нашем материале самые правдивые приметы для незамужних девушек. 

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приметы

Приметы для незамужних девушек:

  • Чтобы девушка не осталась старой девой, нельзя передавать вещи через порог.
  • Чтобы быстрее выйти замуж, нужно мести пол по направлению к окну или столу, от двери. И не нужно заметать мусор вокруг себя. 
  • Чтобы не остаться старой девой, нельзя делать прическу при посторонних. 
  • Нельзя приглашать гостей в дом, если там беспорядок. Так можно остаться старой девой. 
  • Нельзя носить кольцо на безымянном пальце незамужним. 
  • Нельзя мерить чужое свадебное платье незамужней девушке. 
  • Чтобы побыстрее выйти замуж, нельзя сидеть на углах стола.
  • Если в семье две дочери, младшая не должна первой выходить замуж. Иначе старшая сестра будет одинокой всю жизнь.
  • Чтобы поскорее встретить своего суженого, нужно поставить в спальне парные фигурки животных.
  • Если девушка нашла букет цветов на улице, ей пора готовиться к скорой свадьбе.
  • Чтобы быстрее выйти замуж, нужно располагать обувь носками в одном направлении, чтобы боковые стороны касались одна другой.
  • Чем чаще женщина катается на осле, тем быстрее найдет своего суженого.
  • Чтобы побыстрее найти своего суженого, нужно испечь выпечку и угостить всех, кто вызывает положительные эмоции. За такие дела судьба наградит девушку счастьем.
  • Чтобы встретить своего суженого, незамужней девушке нужно накормить бездомных людей, животных и птиц. Так она быстрее выйдет замуж. 

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. 

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