Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.08.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28 серпня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 5 випуск 28.08.2022 на СТБ
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Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022

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Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з Оленою Сівченко, яка за 52 роки не відчувала себе щасливою. Усе життя вона прожила з мамою, слідувала її правилам і боялася розчарувати. Через це Олена отримала професію, яку не хотіла, і живе життям, яке вважає нецікавим. Навіть після смерті матері жінка побоялася щось змінити, тому звернулася за допомогою до професійних експертів.

У проєкті Щасливі за сім днів сезон 1 Олена Сівченко хоче нарешті висловити образу на матір і відпустити біль. Вона хоче змінитися зовнішньо та внутрішньо, щоб почати жити на повну. Не пропустіть неймовірне перевтілення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск (ефір від 28.08.2022)

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