Пашка в 1 серії серіалу Привіт, тату! нарвався на неприємності в школі. Напередодні Дня батька вчителька влаштувала опитування про значення тата в житті сім’ї. Пашу почали дражнити через те, що він виріс в неповній сім’ї, тому хлопчик поліз у бійку просто під час уроку.

Мама Паші Таня в 1 серії мелодрами Привіт, тату! одразу примчала в школу. Син неодноразово запитував її про те, ким був його батько, однак вона не відповідала на його запитання. Жінка приховує від сина таємницю його народження. Однак Паша наполягає, тому вона вирішує показати йому дитячу фотографію Максима Марченка, біологічного батька хлопчика. Вона думає, що шкоди від цього не буде, адже він вважає тата загиблим.

Таня не знала, що Макс – це улюблений гонщик Паші. Наступного дня після розмови Пашка поїхав дивитися на гонку. Одним з учасників був Максим Марченко. Що сталося потім? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Привіт, тату! 1 серія на СТБ.

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Дивитись онлайн серіал Привіт, тату! – 2 серія від 15.12.2021