У серіалі Ніщо не трапляється двічі. Продовження 21 серія від 26.08.2021 глядач нарешті дізнається про долю доньки Раїси Рімас. Дівчина стала вдовою, а тепер поховала й свого батька Азіза, який помер від інсульту. Але на цьому її біди не закінчаться… Підла Зейна заявить свої права на будинок Азіза: до появи Раїси саме вона була його коханкою. У 21 серії мелодрами Ніщо не трапляється двічі 2021 Зейна також розповість Рімас про її справжнє походження та про те, де зараз перебуває її мати.

Таємниці минулого наздоженуть і Аглаю з Аллою – жінки вперше дізнаються, що в них спільний батько. Разом вони захочуть поїхати до Батумі на його могилу, і там на Аглаю чекає ще одна доленосна зустріч. Хто стане її новим коханням? Це ви дізнаєтеся в серіалі Оксани Байрак Ніщо не трапляється двічі. Продовження 21 серія від 26.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі. Продовження – 22 серія від 26.08.2021