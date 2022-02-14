Творці драми «Мама» про продовження на СТБ: У ній характер української жінки

17 лютого о 20:15 телеканал СТБ покаже продовження драми «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі побачать 4 серії історії, де мати воює на невидимому фронті, рятуючи життя свого сина. Творці серіалу вирішили показати, що приготувала доля головній героїні. Ніна Петрівна дізнається, що її дитина жива, однак у полоні. І тепер вона має зіткнутися зі ще одним ворогом і зробити все можливе, щоб повернути сина додому.

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Про продовження

«У нас було дуже багато відгуків про першу частину. Фільм отримав хороші відгуки глядачів… Дуже багато було запитань, та найголовніше запитання — чи дочекалася мати свого сина. Історія нас не відпускала. Думали-думали і врешті-решт вирішили, що ми не можемо залишити все у підвішеному стані… Перший сезон вийшов досить правдивим, досить щемливим, і друга історія повинна бути такою ж, повинна бути з тією ж мірою правди, щоб глядач не був обманутий у своїй довірі, у своїх очікуваннях…», — коментує режисер Тарас Ткаченко.

«Увага глядачів, їх симпатії, їх бажання знати продовження ― це нас сподвигло на продовження. Тема дуже важлива для всіх нас, для українців, тим паче, що війна продовжується, на жаль. Я дуже вдячна своїм партнерам по сценарній групі… вся наша команда сказала: ми відкладемо всі наші справи, які в нас є, ми будем знімати продовження “Мами”», — зазначає авторка сценарію Валентина Руденко.

Про акторський склад

Режисер Тарас Ткаченко відкрив завісу на майбутню всеукраїнську прем’єру і розповів, які зміни будуть в акторському складі: «На 90 відсотків акторський склад буде той самий. Ми навіть певних персонажів повели на підвищення. У нас колишній командир блокпосту став новим комендантом. Введений один новий персонаж. Це російський полковник Мінін. Такий російський куратор-ефесбешник. З’явилися дуже яскраві короткі історії. І там будуть справжні українські зірки, але це вже інтрига, інтрига, інтрига…».

Про образ мами

«Ніна Петрівна (мама) не полишає ні на хвилину пошуки свого сина. Вона дізнається, де він, їй приходить звістка, і вона відправляється знову на ту територію. Вона поїде і буде робити все для того, щоб повернути свого сина до життя, — ділиться авторка сценарію Валентина Руденко. — Хочу сказати, що Ніна Петрівна — це персонаж збірний. У ній характер української жінки: мами, сестри, дружини, дочки, — оцих людей, які опиняються на війні, і не дай Боже, в полоні. От як людина буде себе поводити, щоб звільнити свою рідну душу. І Ніна Петрівна — це образ матері, яка змінює все навкруги своєю любов’ю, енергією, силою, вірою. Вона заставляє сина жити по-новому, вона заставляє його взагалі жити. Тому що люди, які мають поранення, ускладнення після фронту, часто у важкому стані, у поствоєнних синдромах. І тут дуже важливо, хто поряд — дружина, мама, сестра. Образ цих жінок мені дуже хотілося вкласти в образ Ніни Петрівни».

Не пропустіть 17 лютого о 20:15 продовження всеукраїнської драми «Мама» на телеканалі СТБ!

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