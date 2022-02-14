Создатели драмы «Мама» о продолжении на СТБ: В ней характер украинской женщины

17 февраля в 20:15 телеканал СТБ покажет продолжение драмы «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят 4 серии истории, в которой мать воюет на невидимом фронте, спасая жизнь своего сына. Создатели сериала решили показать, что же уготовила судьба главной героине. Нина Петровна узнает, что ее ребенок жив, но в плену. И теперь ей предстоит столкнуться с еще одним врагом и сделать все возможное, чтобы вернуть сына домой.

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О продолжении

«У нас было много отзывов о первой части. Фильм получил хорошие отзывы зрителей… Очень много было вопросов, но самый главный — дождалась ли мама своего сына. История нас не отпускала. Думали-думали и, наконец, решили, что мы не можем оставить все в подвешенном состоянии… Первый сезон получился довольно правдивым, достаточно щемящим, и вторая история должна быть такой же, должна быть с той же мерой правды, чтобы зритель не был обманут в своем доверии, в своих ожиданиях…», — комментирует режиссер Тарас Ткаченко.

«Внимание зрителей, их симпатии, их желание знать продолжение — это нас сподвигло на продолжение. Тема очень важна для всех нас, для украинцев, тем более что война продолжается, к сожалению. Я очень благодарна своим партнерам по сценарной группе… вся наша команда сказала: мы отложим все наши дела, которые у нас есть, мы будем снимать продолжение “Мамы”», — отмечает автор сценария Валентина Руденко.

Об актерском составе

Режиссер Тарас Ткаченко приоткрыл занавес на грядущую всеукраинскую премьеру и рассказал, какие изменения ждут в актерском составе: «На 90 процентов актерский состав будет тот же. Мы даже некоторых наших персонажей отправили на повышение. Бывший командир блокпоста теперь стал новым комендантом. Введен один новый персонаж. Это российский полковник Минин. Такой себе российский куратор-эфэсбэшник. Появились очень яркие, краткие истории, где будут настоящие украинские звезды, но это уже интрига, интрига, интрига…».

Об образе мамы

«Нина Петровна (мама) не оставляет ни на минуту поиски своего сына. Она узнает, где он, ей приходит известие, и она отправляется снова на ту территорию. Она поедет и будет делать все возможное, чтобы вернуть сына к жизни, — делится автор сценария Валентина Руденко. — Хочу сказать, что Нина Петровна — это персонаж сборный. В ней характер украинской женщины: мамы, сестры, жены, дочери, — этих людей, которые оказываются на войне, и не дай Бог, в плену. Вот так человек будет вести себя, чтобы освободить свою родную душу. И Нина Петровна — это образ матери, которая меняет все вокруг своей любовью, энергией, силой, верой. Она заставляет сына даже жить по-новому, она заставляет его вообще жить. Потому что люди, имеющие какие-то ранения, осложнения после фронта, часто в тяжелом состоянии… в этих послевоенных синдромах. И здесь очень важно, кто рядом — жена, мама, сестра. Образ этих женщин мне очень хотелось вложить в образ Нины Петровны».

Не пропустите 17 февраля в 20:15 продолжение всеукраинской драмы «Мама» на телеканале СТБ!

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