Всеукраїнська прем’єра на СТБ драми «Мама»: що відомо про продовження

17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, як далі розвивалась історія, події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Що відомо про прийдешню 4-серійну прем’єру — читайте в матеріалі.

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Мати ― це українська релігія.

За інформацією Міністерства оборони, середній вік матерів, які втратили дітей під час війни на сході України, — 40–50 років. Сьогодні мама загиблого воїна — це не бабуся в хустці, а ще молода енергійна жінка, що досягла середини життя. Драма «Мама» розповідає історію головної героїні Ніни Петрівни Швидченко, син якої йде на фронт захищати свою країну. Тоді в їхнє мирне життя вривається справжня війна, відбираючи спокійний сон, відчуття безпеки та миру. Місія матерів стає глобальною — людське життя як головна цінність! Вирушаючи на пошуки сина, вона своїм прикладом звертає увагу всіх на людяність та співчуття. Її самопожертва, любов і всепрощення — це той єдиний алгоритм, який може врятувати не лише її дитину, а й усіх дітей на війні.

Дзвінок надії.

Лунає дзвінок з невідомого номера. Ніна рішуче зриває трубку і дізнається, що її син живий. Поранений, але живий! І цього достатньо, щоб мати, незважаючи на всі вмовляння, повернула волонтерський бус у бік Лисичанська. Війна розділила життя Ніни Петрівни на «тоді» і «тепер». Вона ще ніколи не була так близько і водночас так безмежно далеко від свого сина. Мама знову вирушає на окуповану територію на пошуки і знаходить його тяжко пораненим у лікарні Слов’яносербська. Та як урятувати життя синові і забрати його на волю? Це завдання, які їй доведеться вирішувати з холодним розумом.

За історією стоять діти.

Драма «Мама» розповідає історію матерів, які також воюють за життя та свободу. Фронт забирає їх у свої умови страху, безвиході та небезпеки. За кожною мамою стоїть дитина. І саме цей фактор здатний вивести на діалог тих, кого не змусиш просто так говорити. Для другого сезону було обрано ідею продовження пошуку сина, що створює відчуття війни без війни в ​​кадрі. У житті Ніни Петрівни лінія фронту пролягла через її роботу, сім’ю та душу. Повернувшись зі сходу, вона йде на роботу в Житомирський військовий госпіталь. Зранку до вечора хірургиня Ніна Петрівна Швидченко оперує, рятує, повертає до життя чиїхось дітей. У стінах госпіталю щодня, щохвилини, щосекунди точиться війна.

Режисер-постановник — Тарас Ткаченко. Продюсери — Людмила Семчук, Катерина Шевелюк (СТБ), Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн («Основа Фільм Продакшн»).

Авторка ідеї та креативна продюсерка — Валентина Руденко. У драмі буде 4 серії по 47 хвилин.

У серіалі з’являться Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та ін.

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Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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