Уже 31 січня на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаюся, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актор «Дизель шоу» Євген Сморигін, який грає Євгенія Малишева, розповів про суперника свого героя в серіалі.

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Актор Євген Сморигін, який грає в «Папаньках» Євгена Малишева, розповів про драму, яка спіткає його персонажа, ― він боятиметься втратити найдорожчу людину в житті.

«У моєї дружини з’явиться залицяльник. Це буде несподівано для мого героя. Причому вона теж почне виявляти інтерес до нього. Малишев дуже переживатиме, займатиметься самокопанням, розбиратиметься в собі. Та що тут говорити ― з’являться перші ревнощі! І перша в його житті ситуація нерозуміння того, що відбувається», — розповідає Євген Сморигін.

Натомість у житті актор має кардинально протилежну думку щодо стосунків у сім’ї, про що й поділився.

«Я вважаю, що ревнощі — абсолютний егоїзм. Більше нічого. Це своєрідний прояв почуття власності: моє і більше нічиє. Це дуже хворе, дурне, огидне почуття. Не раджу нікому нікого ревнувати і одразу викидати цю дурість із голови», — зазначив Сморигін.

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Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» виходить 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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