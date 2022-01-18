Уже 31 января на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнаю, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актер «Дизель шоу» Евгений Сморигин, который играет Евгения Малышева, рассказал о сопернике своего героя в сериале.

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Актер Евгений Сморигин, который играет в «Папаньках» Женю Малышева, рассказал о драме, которая настигнет его персонажа, ― он будет бояться потерять самого дорогого человека в жизни.

«У моей жены появится ухажер. Это будет очень неожиданно для моего героя. Причём она тоже начнет проявлять интерес к нему. Малышев будет очень переживать, заниматься самокопанием, разбираться в себе. Да что тут говорить ― появится первая ревность! И первая в его жизни ситуация непонимания происходящего», — рассказывает Евгений Сморигин.

Зато в жизни актер имеет кардинально противоположное мнение по поводу отношений в семье, о чем и поделился.

«Я считаю, что ревность — абсолютный эгоизм. Больше ничего. Это своеобразное проявление чувства собственности: моё и больше ничье. Это очень больное, глупое, отвратительное чувство. Не советую никому никого ревновать и сразу выбрасывать эту дурость из головы», — отметил Сморигин.

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Смотрите сериал «Папаньки» с 10 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. 4 сезон сериала «Папаньки» стартует 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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