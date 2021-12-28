Сьогодні, 28 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Знайду пару коханому виробництва StarLight Production. Цікава мелодрама розповість романтичну історію стосунків двох кондитерів, закоханих у свою справу. Глядачі познайомляться з героями — Надею та Віктором, яких зіграли улюблені актори Антоніна Хижняк та Антон Денисенко.

Більше на тему: «Знайду пару коханому»: Що буде в 1―4 серіях драми

Жанр

«Знайду пару коханому» — прекрасна сімейна мелодрама. 4-серійний серіал, який розкриє всі грані почуттів головних героїв. Вони переживуть відкрите протистояння позитивних та негативних емоцій, які зведуть історію до щасливого фіналу. Що ще може бути кращим для перегляду напередодні новорічних свят?

Головні герої

Надя ― вихор енергії, творчості й таланту. Вона з тих, хто підтримає у скрутну хвилину, підставить плече і в чию подушку можна поплакати. Навколо неї завжди вирує життя, а вона епіцентр цього життя. Шукає подругам їхні другі половинки, але сама не готова до стосунків.

Віктор ― кондитер. Навчався кондитерського мистецтва в Парижі, відточував свою майстерність у європейських кондитерських. Вродливий, високий, ідеал. Такого чоловіка не щодня зустрінеш.

Олена — яскрава красуня, амбітна модниця. Коли її бачиш, відразу думаєш, що така дівчина точно не має проблем в особистому житті. Однак вона страждає через те, що всі бачать у ній лише коханку.

Сюжет

Надя працює на кондитерській фабриці, яка славиться винятковою якістю своїх виробів. Та окрім створення незабутніх смаків та оригінальних дизайнів весільних тортів, у Наді є талант поєднувати самотні серця. Свій талант і досвід Надя успадкувала від бабусі, яка була свахою, знайомила людей ще за радянських часів за газетами, листами. Вже давно кондитерка з радістю намагається допомогти здобути своє щастя подругам, які разом із нею працюють. Здавалося б, життя йде своїм плином, поки на фабрику не приїжджає новий кондитер Віктор. Він ― еталон. Розумний, вродливий, успішний чоловік. Про такого можна лише мріяти. Що й почала робити Олена ― подруга Наді. Вражена Віктором, вона просить Надю почати листування з чоловіком від її імені.

Тим часом на роботі Віктор починає конфліктувати з Надею. По-перше, конкуренція. Та коли він дізнається, що вона не лише кондитер, а ще й місцева сваха, авторитет Наді в його очах падає. Віктор вважає її аферисткою, яка обманює чоловіків. Тоді Надя пропонує йому парі: вона знайде йому другу половинку, інакше він стане головним технологом.

Думка акторів

«Мою героїню звуть Надія. І це дуже добре характеризує її й те, що тут відбувається. Вона — кондитер. Історія крутиться навколо цього солодкого життя. Але те, що відбувається поза ним, не так і солодко. Та описуючи цей проєт, можу сказати, що кохання переможе все. Так, це кліше, страшна банальщина, але так воно і є… Для мене це перший досвід роботи в чотирисерійці в головній ролі. Сподіваюся, ми вас не розчаруємо», — підсумувала Тоня Хижняк.

«Мого персонажа звуть Олена. Вона працює бухгалтером на кондитерській фабриці. Впевнена в собі дівчина, велелюбна, вважає, що існувати в житті можна тільки за допомогою чоловіка. Але в житті їй не дуже щастить із партнером… Ця історія про кохання, про втрачену надію. Про те, що хочеться вірити, що можна виправити минуле. Цей проєкт дасть шанс кожному бути щасливим», ― зізнається Анастасія Цимбалару.

Цікаві факти

Перший знімальний день розпочинався о 5 ранку. Акторам довелося виїжджати на зміну вночі для знайомства з партнерами по майданчику.

«Дуже незвично, коли о 4:30 ти вже сидиш на гримі, сонце не зійшло, а за сценарієм у нас вечір», — згадує Тоня.

Знімали серіал восени, а за сценарієм у кадрі — літо. Актриси були в легких шовкових сукнях, що досить холодно за низької температури.

Вперше, коли Тоня зайшла на знімальний майданчик кондитерки, то шалено захотіла приготувати торт саме за професійною поверхнею. Знімали фабрику у справжньому кондитерському цеху, де виготовляють тисячі тортів і тістечок. У кадрі задіяні професійний посуд та обладнання для створення кремів, коржів і солодкого декору.

За сюжетом серіалу передбачалася сцена падіння головної героїні у воду. Проте знімальний процес відбувався у складних погодних умовах. Температура повітря опустилася до 7 градусів. Актриса Тоня Хижняк була категорично проти дублерки й наполягала на тому, щоб самій стрибнути у воду. В результаті команда серіалу змушена була замінити сцену.

Виробництвом серіалу займалася StarLight Production. Генеральна продюсерка — Галина Балан-Тімкіна, режисер-постановник Максим Мехеда.

Дивіться всі серії серіалу «Знайду пару коханому» 28 грудня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.