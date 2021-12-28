Сегодня, 28 декабря, на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Найду пару любимому» производства StarLight Production. Увлекательная мелодрама расскажет романтическую историю отношений двух кондитеров, влюбленных в свое дело. Зрители познакомятся с героями — Надей и Виктором, которых сыграли полюбившиеся актеры Антонина Хижняк и Антон Денисенко.

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«Найду пару любимому» — прекрасная семейная мелодрама. 4-серийный сериал, который раскроет все грани чувств главных героев. Они переживут открытое противостояние положительных и отрицательных эмоций, которые в результате сведут историю к счастливому финалу. Что еще может быть лучше для просмотра в канун новогодних праздников?

Главные герои

Надя — вихрь энергии, творчества и таланта. Она из тех, кто поддержит в трудную минуту, подставит плечо и в чью подушку можно поплакать. Вокруг нее всегда бурлит жизнь, а она эпицентр этой жизни. Ищет подругам их вторые половинки, но сама не готова к отношениям.

Виктор — кондитер. Обучался кондитерскому искусству в Париже, оттачивал свое мастерство в европейских кондитерских. Красивый, высокий, идеал. Такого мужчину не каждый день встретишь.

Лена — яркая красотка, амбициозная модница. Когда ее видишь, сразу думаешь, что у такой девушки точно нет проблем в личной жизни. Но она страдает из-за того, что все видят в ней только любовницу.

Сюжет

Надя работает на кондитерской фабрике, которая славится исключительным качеством своих изделий. Но помимо создания незабываемых вкусов и оригинальных дизайнов свадебных тортов, у Нади есть талант объединять одинокие сердца. Свой талант и опыт Надя унаследовала от бабушки, которая была свахой, знакомила людей еще в советские времена по газетам, письмам. Уже давно кондитер с радостью пытается помочь обрести свое счастье подругам, которые вместе с ней работают. Казалось бы, жизнь идет своим чередом, пока на фабрику не приезжает новый кондитер Виктор. Он — эталон. Умный, красивый, успешный мужчина. О таком можно только мечтать. Что и начала делать Лена — подруга Нади. Впечатленная Виктором, она просит Надю начать переписку с мужчиной от ее имени…

Тем временем на работе Виктор начинает конфликтовать с Надей. Во-первых, конкуренция. Но когда он узнает, что она не только кондитер, но еще и местная сваха, авторитет Нади в его глазах падает. Виктор считает ее аферисткой, которая обманывает мужчин. Тогда Надя предлагает ему пари: она найдет ему вторую половинку, иначе он станет главным технологом.

Мнение актеров

«Мою героиню зовут Надежда. И это очень хорошо характеризует ее и то, что здесь происходит. Она кондитер. История крутится вокруг этой сладкой жизни. Но то, что происходит вне, не так и сладко. Но описывая этот проект, могу сказать, что любовь победит все. Да, это клише, страшная банальщина, но так оно и есть… Для меня это первый опыт работы в четырехсерийке в главной роли. Надеюсь, мы вас не разочаруем», — заключила Тоня Хижняк.

«Моего персонажа зовут Лена. Она работает бухгалтером на кондитерской фабрике. Уверенная в себе девушка, любвеобильная, считает, что состояться в жизни можно только с помощью мужчины. Но в жизни ей не очень везет с партнером… Эта история о любви, о потерянной надежде. О том, что хочется верить, что можно исправить прошлое. Этот проект даст шанс каждому быть счастливым», — признается Анастасия Цымбалару.

Интересные факты

Первый съемочный день начинался в 5 утра. Актерам пришлось выезжать на смену посреди ночи для знакомства с партнерами по площадке

«Очень непривычно, когда в 4:30 ты уже сидишь на гриме, солнце не взошло, а по сценарию у нас вечер», — вспоминает Тоня.

Съемки сериала проходили осенью, а по сценарию в кадре — лето. Актрисы были в легких шелковых платьях, что довольно холодно при низкой температуре.

Впервые когда Тоня зашла на съемочную площадку кондитерки, то дико захотела приготовить торт именно за профессиональной поверхностью. Съемки фабрики происходили в настоящем кондитерском цеху, где изготавливаются тысячи тортов и пирожных. В кадре задействована профессиональная посуда и оборудование для создания кремов, коржей и сладкого декора.

По сюжету сериала предусматривалась сцена падения главной героини в воду. Однако съемочный процесс проходил в сложных погодных условиях. Температура воздуха опустилась до 7 градусов. Актриса Тоня Хижняк была категорически против дублера и настаивала на том, чтобы самостоятельно прыгнуть в воду. В результате команда сериала была вынуждена заменить сцену.

Производство StarLight Production. Генеральный продюсер — Галина Балан-Тимкина, режиссер-постановщик: Максим Мехеда.