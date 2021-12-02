«Кава з кардамоном»: зірки розкрили подробиці серіалу на унікальній допрем’єрній виставці

20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вразить глядачів правилами життя в 19 столітті. Нещодавно у ТРЦ GULLIVER пройшла виставка фотокартин та автограф-сесія акторів серіалу «Кава з кардамоном». Там також стали відомі перші подробиці найочікуванішої екранізації сезону.

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Після виходу вже двох тизерів підвищений інтерес до серіалу змусив продюсерів більше розповісти про історичну драму та ближче познайомити з акторами.

На автограф-сесії у центрі столиці зібралися найвідданіші фани книги Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону» та виконавців ролей у серіалі. В атріум-зоні кожен з присутніх зміг поспілкуватися з улюбленими акторами та взяти автограф. На заході виконавець однієї з головних ролей Тарас Цимбалюк розповів про фільм:

«У серіалі я граю брата Анни. Дуже вдячний письменниці за написання такої чудової книжки, а також продюсерам серіалу, які змогли оживити історію та створити неймовірну атмосферу справжнього історичного роману».

Шоуранерка і виконавиця головної ролі Олена Лавренюк розповіла, що серіал захопить глядача з першого кадру. Історія ХІХ століття, неймовірні костюми та нові сюжетні лінії додали стрічці особливого шарму:

«Мені здається, нам не вистачає казки в житті, і повірте, що це дуже гарний подарунок усім на свята, адже красива історія кохання відгукнеться у кожного в серці. Ми додали деякі сюжетні лінії, і наш роман заграв новими барвами. До речі, як у житті, так і в серіалі мого брата звуть Андрій, тому це дуже символічно».

Також ексклюзивно і лише у GULLIVER на 2 поверсі кожен може побачити виставку фотокартин-кадрів зі зйомок «Кави з кардамоном». Фотовиставка триватиме з 30 листопада до 12 грудня, якраз напередодні прем’єри.

Серед запрошених акторів були: Тарас Цимбалюк, Людмила Смородіна, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Олексій Гладушевський, які поділились історіями переживань своїх персонажів та розповіли про складнощі під час знімання.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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