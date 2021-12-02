«Кофе с кардамоном»: звезды раскрыли подробности сериала на уникальной допремьерной выставке

20 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Кофе с кардамоном» . Экранизация известного романа поразит зрителей правилами жизни в 19 веке. Недавно в ТРЦ GULLIVER прошла выставка фотокартин и автограф-сессия актеров сериала «Кофе с кардамоном». Там также стали известны первые подробности ожидаемой экранизации сезона.

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После выхода уже двух тизеров повышенный интерес к сериалу заставил продюсеров больше рассказать об исторической драме и поближе познакомить с актерами.

На автограф-сессии в центре столицы собрались самые преданные фаны книги Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона» и исполнителей ролей в сериале. В атриум-зоне каждый из собравшихся смог пообщаться с любимыми актерами и взять автограф. На мероприятии один из главных героев и актер Тарас Цымбалюк рассказал о своей роли:

«В сериале я играю брата Елены. Очень благодарен писательнице за написание такой замечательной книги, а также продюсерам сериала, которые смогли оживить историю и создать невероятную атмосферу настоящего исторического романа».

Шоуранерша и главная героиня Елена Лавренюк рассказала, что сериал восхитит зрителя с первого кадра. История XIX века, невероятные костюмы и новые сюжетные линии придали ленте особого шарма:

«Мне кажется, нам не хватает сказки в жизни, и поверьте, что это очень хороший подарок всем на праздники, ведь красивая история любви отзовется у каждого в сердце. Мы добавили некоторые сюжетные линии, и наш роман заиграл новыми красками. Кстати, как в жизни, так и в сериале моего брата зовут Андрей, потому это очень символично».

Также эксклюзивно и только у GULLIVER на 2 этаже каждый может увидеть выставку фотокартин-кадров со съемок «Кофе с кардамоном». Фотовыставка продлится с 30 ноября по 12 декабря, как раз к премьере.

Среди приглашенных актеров были Тарас Цимбалюк, Людмила Смородина, София Бровко, Анастасия Остреинова, Алексей Гладушевский, которые поделились историями переживаний своих персонажей и рассказали о сложностях во время съемок.

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20 декабря состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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