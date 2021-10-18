18 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра мелодрами «Некероване кохання». Непередбачуваний трагічний випадок ламає долі чотирьох людей і ставить життя на межі смерті. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

Більше на тему: «Некероване кохання»: графік виходу і скільки буде серій у мелодрамі

Кіра живе розмірено з чоловіком Дімою, але непередбачені обставини вихором підхоплюють і закручуть їхні життя…

«Некероване кохання» 1 і 2 серії від 18.10.2021 ― сюжет

Кіра одружена з успішним бізнесменом-красенем Дмитром Вишневським, у них прекрасний будинок і великі плани на майбутнє. Вони взірцева і щаслива подружня пара. Але ця ідилія ― ​​лише картинка, яка приховує нелюбов і таємниці у сім’ї бізнесмена. Подружжя давно нещасне у цих стосунках, але міцні шлюбні узи не дають їм зізнатися в тому, що їхньої сім’ї давно немає чи ніколи й не було. Кіра має розповісти чоловікові, чому і навіщо вона обманювала його багато років. Вона не боїться розлучення, але її мучить почуття провини і лякає його осуд за болючу правду про неї. У цей час Діма, який вирішив назавжди змінити своє життя, жене машину по трасі. Зненацька автомобіль вилітає на зустрічну смугу, він тисне на гальма, але вони не слухаються… Аварія стає точкою неповернення не тільки для Кіри і Діми, а й для іншої пари ― слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Крім того, Рита зникає в той самий день… Чи пов’язані ці події між собою?

Розслідування пригоди зведе Ігоря і Кіру. Намагаючись розібратися, що відбулося насправді ― ДТП чи навмисне вбивство, вони змушені будуть дізнатися гірку правду про своїх близьких і розкрити власні «скелети в шафі». Незабаром виявиться, що кров у Діминій машині належить Риті. Але де вона і що робила в автомобілі?

Більше на тему: «Некероване кохання»: сюжет і опис серій драматичного серіалу

Video: «Некероване кохання»: що буде у 1 і 2 серіях романтичної драми Серіал Некероване кохання - 1 і 2 серія на сайті СТБ вже 18.10.2021. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

Дивіться серіал «Некероване кохання» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.