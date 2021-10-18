18 октября в 20:15 на СТБ состоится премьера мелодрамы «Любовь без тормозов». Непредвиденный несчастный случай ломает судьбы четырех людей и ставит жизни на грань смерти. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

Больше по теме: «Любовь без тормозов»: график выхода и сколько будет серий в мелодраме

Кира живет размеренно с мужем Димой, но непредвиденные обстоятельства вихрем закручивают их жизни…

«Любовь без тормозов» 1 и 2 серии от 18.10.2021 ― сюжет

Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия ― лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было. Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются… Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Кроме того, Рита исчезает в тот же день… Связаны ли эти события между собой?

Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле ― ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Вскоре окажется, что кровь в машине Димы принадлежит Рите. Но где она и что делала в автомобиле?

Больше по теме: «Любовь без тормозов»: сюжет и описание серий драматического сериала

Video: «Любовь без тормозов»: что будет 1 и 2 сериях романтической драмы Сериал Любовь без тормозов - 1 и 2 серия на сайте СТБ уже 18.10.2021. О чем сюжет первой и второй серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

Смотрите сериал «Любовь без тормозов» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.